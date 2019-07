Hollywood Efsanesinin Hayatını Anlatan Judy Filminin Yeni Fragmanı Geldi

Hollywood efsanesini canlandıran akademi ödüllü Renée Zellweger'in başrollüğündeki Lucy filmi, izleyicileri Wizard of Oz filminden 20 yıl öncesine götürüyor. Fragmanın başında Garland'ı 1968 yılında, Londra'da ikonik The Talk of the Town şarkısını sergilerken izliyoruz. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Fragmanda Garland'ın finansal düzensizliğini ve sağlığı ile sesini dengede tutmaya çalıştığını görüyoruz. Kendisinin çocuklara olan sevgisini ve 5. eşi olan Mickey Dean ile olan aşk ilişkisini de bu fragmanda gözlemleyebilirsiniz.

Garland'ı canlandıran aktris Zellweger'in Garland'ın birçok şarkısını seslendirdiği görüntüler de mevcut ancak ilk fragmanda herhangi bir diyalog yoktu. Bu fragmanda ise daha çok fikir edinebileceğiniz birçok diyalog bulunuyor. Judy filmi, 27 Eylül'de beyaz perdede seyircisiyle buluşacak.