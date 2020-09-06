Hollywood aktörü Steven Seagal'den Kırım'a kritik ziyaret
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Hollywood aktörü Steven Seagal'den Kırım'a kritik ziyaret

Hollywood'da aksiyon filmleriyle ünlenen ve aynı zamanda Uzak Doğu dövüş sanatları ustası olan Steven Seagal (68) Rus işgali altındaki Kırım'ı ziyaret etti.

Hollywood aktörü Steven Seagal'den Kırım'a kritik ziyaret
06.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:05

Hollywood'da aksiyon filmleriyle ünlenen ve aynı zamanda Uzak Doğu dövüş sanatları ustası olan Steven Seagal (68)  Rus işgali altındaki Kırım'ı ziyaret etti. 

Hollywood'da aksiyon filmleriyle ünlenen ve aynı zamanda Uzak Doğu dövüş sanatları ustası olan Steven Seagal (68)  Rus işgali altındaki Kırım'ı ziyaret etti. Rus işgali altındaki Kırım'ın sözde lideri Sergey Aksenov, ABD'li aktör Steven Seagal'i ağırladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aksenov, "Dünyaca ünlü aktör, müzisyen, dövüş sanatçısı ve Rusya ile ABD arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci  Steven Seagal'i Kırım topraklarında ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. 2016 yılında Rusya vatandaşlığı alan Seagal, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i büyük bir dünya lideri olarak tanımlamıştı.


Kaynak: DHA

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