Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kurduğu serada karanfil yetiştiren girişimci, Hollanda ve Rusya'ya ihracata başladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kurduğu serada karanfil yetiştiren girişimci, Hollanda ve Rusya'ya ihracata başladı.

Darıveren Mahallesi'nde seracılık yapan Okyay (56), geçen yıl ürettiği domates ve biberleri satmakta güçlük çekince alternatif ürün arayışına girdi.

Arkadaşının tavsiyesiyle karanfil üretimine yönelen Okyay, ocak ayında ilk fideleri toprakla buluşturdu, ardından 4 dönümlük arazide kurduğu serada 5 farklı türde karanfil yetiştirdi.

Okyay, AA muhabirine, üretimin ilk yılında Avrupa'ya ihracat yaptığını söyledi.

Karanfil üretimine karar verdiğinde çevresinden olumsuz değerlendirmeler aldığını ancak vazgeçmediğini belirten Okyay, "Ben girişimci ruha sahibim. 'Yapamazsın' diyenler şu an bana imreniyor. Onlar da karanfil üretmeyi düşünüyor. Farklı fikirlere hep açık olmuşumdur. Risk olmazsa başarı olmaz. Riski göze alıp bu işten kazançlı çıktığımızı düşünüyorum." dedi.

Bu yıl yaklaşık 850 bin dal karanfil yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Okyay, şunları kaydetti:

"Çiçeklerimizi Hollanda ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Hollanda, Avrupa'nın çiçek merkezi. Hollanda'ya bugüne kadar 450 bin, Rusya'ya da 220 bin karanfil ihraç ettik. Biz Hollanda'ya karanfil satabiliyorsak, bu büyük bir başarıdır. Hollanda'dan da birçok ülkeye çiçeklerimiz gönderiliyor. Tereciye tere satıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. İhracat yaparak ülkemize katkı sağlıyoruz. Hep aynı ürünleri üretmek yerine alternatiflere yönelmeliyiz. Biz öncülük yaptık. Birkaç yıl içinde burası bir karanfil üretim bölgesi olabilir."

Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

'Aktif vaka sayısı 100 bini geçti' diyen Mehmet Ceyhan, devletin alması gereken tedbirleri madde madde sıraladı
"Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" diyen Mehmet Ceyhan, devletin alması gereken tedbirleri madde madde sıraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Derya Yanık Hulusi Akar Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 16:55:49. #1.15#

title