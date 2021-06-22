HOLLANDA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ EMİEL DE BONT, HATAY'DA
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HOLLANDA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ EMİEL DE BONT, HATAY'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HOLLANDA'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

HOLLANDA'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler'nin sınır ötesi yardım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Hatay'a gelen Hollanda'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel de Bont ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz de hazır bulundu. Bir dizi ziyaretler yapmak üzere kente gelen Büyükelçi Emiel de Bont, Reyhanlı ilçesindeki BM aktarma alanında inceleme yaparak, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Mark Cutts ile görüşecek. Ziyaret kapsamında Cilvegözü sınır kapısını da ziyaret edecek olan Bont ve beraberindeki heyet, daha sonra Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine gidecek.

HOLLANDA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ EMİEL DE BONT, HATAY'DA
HOLLANDA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ EMİEL DE BONT, HATAY'DA
HOLLANDA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ EMİEL DE BONT, HATAY'DA
HOLLANDA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ EMİEL DE BONT, HATAY'DA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HOLLANDA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ EMİEL DE BONT, HATAY'DA - Haberler
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