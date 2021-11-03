Hollanda Kralı Willem-Alexander, Expo 2020 Dubai'deki Hollanda Pavilyonunun açılışına katıldı
AA / Expo 2020 Dubai - Haberler | Güncel
Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin gelişinden detaylar Milli marşların okunması Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ın konuşması Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın konuşması Konser verilmesi DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Hollanda Kralı Willem-Alexander, Dubai...
Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin gelişinden detaylar
Milli marşların okunması
Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ın konuşması
Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın konuşması
Konser verilmesi DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Hollanda Kralı Willem-Alexander, Dubai Expo 2020'deki Hollanda Pavilyonunun açılışına katıldı.