Hollanda Kralı Willem-Alexander, Expo 2020 Dubai'deki Hollanda Pavilyonunun açılışına katıldı - Haberler
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Hollanda Kralı Willem-Alexander, Expo 2020 Dubai'deki Hollanda Pavilyonunun açılışına katıldı

AA / Expo 2020 Dubai - Haberler | Güncel

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin gelişinden detaylar Milli marşların okunması Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ın konuşması Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın konuşması Konser verilmesi DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Hollanda Kralı Willem-Alexander, Dubai...

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin gelişinden detaylar

Milli marşların okunması

Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ın konuşması

Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın konuşması

Konser verilmesi DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Hollanda Kralı Willem-Alexander, Dubai Expo 2020'deki Hollanda Pavilyonunun açılışına katıldı.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Expo 2020 Dubai'deki Hollanda Pavilyonunun açılışına katıldı

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Expo 2020 Dubai'deki Hollanda Pavilyonunun açılışına katıldı

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Expo 2020 Dubai'deki Hollanda Pavilyonunun açılışına katıldı

AA / Expo 2020 Dubai - Son Dakika Haberleri
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