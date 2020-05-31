Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
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Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti

Hollanda'da yaşayan ve lösemi hastası olan Salih Kör tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
31.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:03

Hollanda'da yaşayan ve lösemi hastası olan Salih Kör tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti. 21 yaşındaki Kör, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan lösemi hastası 21 yaşındaki Türk vatandaşı Salih Kör'ün hastalığının son aşamaya gelmesi nedeni ile Hollanda tarafından 2 yıldır devam eden tedavisine son verilmişti. Anne Ruhsan Kör, Anneler Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı annenin sesine kulak vererek, Sağlık Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına, Salih Kör ve annesinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti. Bakanlıklar, Hollanda Büyükelçiliği ve Rotterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Kör ve annesini Türkiye'ye getirmişti.

Türkiye'de tedavi altına alınan genç tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. 21 yaşındaki genç bugün hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin memleketi Karaman'a götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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