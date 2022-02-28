AKSARAY (İHA) - Aksaray'daki sevgilisine Hollanda'dan oyuncak ayı içerisinde esrar gönderdi

AKSARAY Hollanda'da yaşayan sevgilisinin Aksaray'a kargo ile oyuncak ayı içerisinde uyuşturucu gönderdiği şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kargoda suçüstü yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Hollanda'dan Aksaray'a kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kargoyu takibe alan jandarma istihbarat ekipleri, kargonun şubeye gelmesiyle birlikte kargo sahibini beklemeye başladı. Jandarma, kargo sahibi Cebrail K'nin koliyi almaya gelmesiyle operasyon için harekete geçti. Kargoyu teslim alıp çıktığı sırada gerçekleştirilen operasyonda Cebrail K. yakalanarak gözaltına alındı. Kargo kolisinin içerisinde yapılan aramada çeşitli oyuncaklar içerisinde bulunan pelüş ayıcığın içerisine gizlenmiş 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kısa namlulu pompalı tüfek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan Cebrail K.'nin 2008 yılında Hollanda'ya gittiği ve 2012 yılında sınır dışı edildiği tespit edildi. Ortaköy İlçe Adliyesine sevk edilen Cebrail K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.