15 Temmuz'un Yıl Dönümü Öncesi Hollanda'dan Hadsiz Açıklama: Hoş Karşılanmayacak

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda'ya yapacağı ziyaret öncesi Hollanda parlamentosundan küstah bir açıklama geldi.

"HOŞ KARŞILANMAYACAK"

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre Hollanda parlamentosu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeyi ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkeş veya diğer Türk hükümet üyelerinin ülkeye gelmesinin istenmediği de ekledi.

TÜRKİYE-HOLLANDA KRİZİ

Türkiye ile Hollanda Mart ayında kriz yaşamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.