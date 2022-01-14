Hollanda'daki yüzen çiftlik, geri dönüşüme katkı sağlıyor

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki "dünyanın ilk" yüzen çiftliği, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik ve geri dönüşüme destek sağlıyor.

Merwehaven kanalı üzerine 2018 yılında inşa edilen ve Mayıs 2019'da faaliyete geçen 1200 metrekarelik yüzen çiftlik, arazi sıkıntısı çeken Hollandalılar için önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Çiftliğin kurucularından Minke Van Wingerden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin yaklaşık 40 inekle tam kapasite çalıştığını ve her bir inekten günlük 20 ila 25 litre süt aldıklarını anlattı.

Süt, yoğurt, tereyağı, kaşar, gübre üretimi ve satışı da yapıldığını dile getiren Wingerden, şehir merkezine yakın bir bölgede ve suyun üzerinde olmanın avantajlarını kullandıklarını, çiftliğin iklim değişikliği kaynaklı tehlikeler göz önüne alınarak inşa edildiğini vurguladı.

Geri dönüşüm sistemi maliyetleri düşürüyor

Çevredeki restoran ve fırınlardan toplanan atık yiyeceklerin inekler için kullanıldığını dile getiren Wingerden, ineklerin yemlerinin yüzde 60'nın bu yolla sağlandığını kaydetti.

Wingerden, çiftliğin kendi temiz suyunu da ürettiğini vurgulayarak, "Çiftliğin çatısında toplanan yağmur suları, alt katta damıtılarak ineklere temiz içme suyu olarak veriliyor." dedi.

Sürdürülebilir çiftçiliğin "ilk" örneği

Yüzen çiftliğin hemen yanında yüzen bir güneş paneli bulunuyor. Bu panelden elde edilen enerji, çiftliğin ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor.

Yüzen çiftlikteki işlerin çoğunlukla otomatik yürütüldüğünü, ineklerin otomatik temizlik fırçasıyla kendi kendilerini temizlediğine işaret eden Wingerden, "İnekler kendiliğinden sütün sağıldığı bölmeye geçiyor ve burada sütün tamamı robotlarla sağılıyor." dedi.

Wingerden, çiftlikte yer alan gübre temizleme motoruyla inek gübresini üreden ayrıştırarak kuru gübre elde edildiğini de ifade etti.

Yeni tesiste "dikey tarım" yapılacak

Yüzen çiftliğin yanında dikey tarım sisteminin uygulanacağı yeni bir tesisin inşa edileceğini belirten Wingerden, çok katlı ve topraksız yapılacak dikey tarım yöntemiyle birçok sebze ve bitkinin yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Minke Van Wingerden, yüzen çiftliğin dünyada popüler olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin başarılı olması durumunda ülkenin diğer bölgelerinde de uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Topraklarının önemli bir kısmı deniz seviyesinin altında olan ve tarım arazisi sıkıntısı yaşanan Hollanda'da, iklim değişikliğinin getireceği sonuçlar gıda güvenliğini tehdit ediyor.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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