Hollanda'da "Ziyafet Sofrası" Adlı Oyun Sahnelendi

Hollanda'da, Yazar Osman Nuri Topbaş'ın "Hüdayi'nin Ziyafet Sofrası" kitabından tiyatroya uyarlanan "Ziyafet Sofrası" oyunu sahnelendi.



Gökkuşağı Sanat Merkezi ve Yıldız İslam Merkezi organizasyonuyla Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen oyunu Osman Doğan yönetiyor.



Yıldız İslam Merkezi Kültür Salonu'nda sahnelenen oyunda, soğuk bir kış günü Üsküdar'da yolu Hüdayi dergahına düşen 2 sarhoş Ahmet ve Mehmet Kemal'in, karınlarını doyurmak için geldikleri dergahta, manevi ziyafetle karşılaşması ev yeni yaşamı tanımaya başlaması anlatılıyor.



Ön yargıları ve çekinceleri, yılların verdiği alışkanlık ve bilgisizlikle birleşen "iki sarhoşun" yaşadığı büyük değişim komik bir dille izleyiciye aktarılıyor.



Tek perdelik oyun sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.



Schiedam'da sahnelenen oyun, 17 Kasım'da Den Haag, 18 Kasım'da Zaandam ve 19 Kasım'da Rotterdam'da tiyatroseverlerle buluşacak.