Hollanda'da 'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Hollanda'da 'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain ele geçirildi

03.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:59
Hollanda'da 'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda son iki gün içinde farklı ülkelerden gönderilen 2 tondan fazla kokain ele geçirildi. Güney Amerika'dan gönderilen kokain paketlerinin üzerinde, Kolombiyalı uyuşturucu karteli lideri Pablo Escobar'ın adı ve fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Avrupa güvenlik otoritelerinin, koronavirüs salgını nedeniyle uyuşturucu ticaretinin büyük ölçüde deniz yoluyla yapıldığı uyarısı üzerine, Hollanda polisi Rotterdam Limanı'ndaki kontrolleri artırdı. Belçika'daki Anvers Limanı ile birlikte Avrupa'daki en önemli kokain köprülerinden biri olan Rotterdam Limanı'nda, perşembe günü Fas'ın Tangier kentinden gelen bir gemi arandı.

3 FARKLI KONTEYNERDA BULUNDU

Yapılan kontroller sırasında, Brezilya'dan yüklenen bir konteynerde, otomobil parçalarının arasına gizlenmiş 1.150 kilo kokain bulundu. Araba parçalarının, Fransa'daki bir şirkete ait olduğu belirlendi. Cuma günü de, Şili'den gönderilen iki ayrı konteynerde, İsveç'teki bir şirket için hazırlanan kuru üzüm ve Güney Afrika'ya giden kağıt topları arasına saklanmış 420 ve 531 kiloluk iki parti kokain ele geçirildi.

Hollanda'da 'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain ele geçirildi

PAKETLERİN ÜZERİNDE ESCOBAR RESMİ

Konteynerlerden birindeki kokain paketlerinin üzerinde, Kolombiyalı uyuşturucu karteli lideri Pablo Escobar'ın adı ve fotoğraflarının yer aldığı görüldü. Ele geçirilen kokainler, Hollanda makamlarınca imha edildi. Savcılık, konteynerlerin gönderildiği Hollanda dışındaki şirketlerin, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgisi olmadığını düşünüyor. Operasyonlarda henüz gözaltına alınan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

2019 YILINDA 34 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Rotterdam Limanı'nda 2018 yılında yaklaşık 19 ton kokain ele geçirilmişti. Geçen yıl yakalanan uyuşturucu miktarı ise, bir önceki seneye neredeyse iki kat daha arttı. 2019 yılında yaklaşık 34 ton kokain ele geçirildi. Güvenlik birimlerine göre, kokain, esrardan sonra Avrupa'da en fazla rağbet gören uyuşturucu türü.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Ayhan Bilgen Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Halil Sezai Hülya Avşar
Spor Babel Falcao Gökhan Töre Steven Gerrard Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Ekim Otomobil Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda'da 'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 14:59:19. #1.14#
title