Hollanda'da oklu saldırı dehşeti - Haberler
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Hollanda'da oklu saldırı dehşeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hollanda'da oklu saldırı dehşeti Hollanda'nın Almelo kentinde Tatar yayı (arbalet) ile yoldan geçenlere ok atan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı.

- Hollanda'da oklu saldırı dehşeti

AMSTERDAM - Hollanda'nın Almelo kentinde Tatar yayı (arbalet) ile yoldan geçenlere ok atan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı.

Hollanda'nın Almelo kentinde oklu saldırı dehşeti yaşandı. Bir evin balkonuna Tatar yayı ile çıkan adamın yoldan geçenlere ok attığı belirtildi. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, saldırganın evinin balkonundan çevredekilere ok attığı görüldü. Olay yerine gelen polis, binayı kordon altına aldı. Hollanda medyasına göre polis, düzenlediği operasyon sonucu saldırganı yaralı olarak yakalarken, evde 2 cansız beden bulundu. Ölümlerin okla mı yoksa bıçaklama sonucu mu yaşandığı belirsizliğini koruyor.

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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