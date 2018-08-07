Hollanda'da Kuraklık Kayıp Tarihi Ortaya Çıkardı

Hollanda'da yaklaşık 2 aydır devam eden aşırı sıcak havanın yol açtığı kuraklık, bataklık alanlarda bulunan birçok tarihi kalıntıyı da ortaya çıkardı.

Suların çekilmesi ve çayırların sararmasının ardından, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Groningen kenti yakınlarındaki Noordlaren kasabasında, bir Ortaçağ kalesi keşfedildi.

Tarihi kalıntıların varlığı, Aerophoto Eelde adlı hava fotoğrafçılığı şirketi tarafından çekilen görüntüler sayesinde ortaya çıktı.

Kale, 1400'lü yıllarda Utrecht Piskoposu Frederik van Blankenheim tarafından inşa edilmiş.

Groningen şehrini kendisine tehdit olarak gören Piskopos, şehri işgal etmeyi başaramayınca, ticaret yollarını kesmek amacıyla bu kaleyi yaptırmış.

Hollanda'nın kuzeydoğusundaki Ortaçağ kaleleri üzerine doktora tezi hazırlayan arkeolog Diana Spiekhout'a göre, bölgede bir kalenin varlığı biliniyordu.

Ancak kuraklık sonrası çekilen hava fotoğraflarına kadar hiçbir zaman net olarak yeri saptanamadı. Bu yüzden hava fotoğraflarının oldukça değerli olduğunu belirten Hollandalı arkeolog, 2 kilometre uzunluğundaki surlar ve kanallardan oluşan savunma hattı içindeki kalenin, çok önemli bir tarihi eser olduğunu vurguladı.

Arkeolojik çalışma yapılamıyordu

Bataklık bir bölgede ve koruma alanı içinde yer aldığı için bugüne kadar kale ile ilgili arkeolojik çalışma yapılamıyordu.

Kuraklık nedeniyle suların çekilmesi, sadece Noordlaren'deki kale değil, tunç çağından kalma mezarlar, 1. Dünya Savaşı'nda kazılmış siperler gibi birçok tarihi kalıntıyı da ortaya çıkardı.

Amsterdam Özgür Üniversitesi'nden Anke Stoker, aşırı sıcaklar nedeniyle suların çekilmesi ve bitkilerin kuruması nedeniyle daha fazla tarihi keşifler yapılacağına inanıyor.

Yunanistan'da hava fotoğrafları aracılığıyla arkeolojik araştırma yürüten Stoker, Roma İmparatorluğu izlerinin en fazla olduğu Güney Limburg bölgesinde yeniden hava fotoğrafları çekmeye hazırlanıyor.

Hollandalı uzman, hava fotoğrafçılığının özellikle arkeolojik çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını söylüyor.