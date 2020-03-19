Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti - Haber
Mehmet Kasapoğlu, Hollanda, Sağlık

Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti

Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen koronavirüs toplantısında bayılan Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti.

19.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:42

Hollanda'da çarşamba akşamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti.

AŞIRI YORGUNLUK NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins'in istifasını sunduğu belirtildi. Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTIDA BAYILMIŞTI

Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yeni Tip koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti

İlgili Haberler

Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Haber
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi Haber
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi
Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken komedyenin ifadesi ortaya çıktı Haber
Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken komedyenin ifadesi ortaya çıktı
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı Haber
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Korona aşısıyla ilgili 'Başarımızı açıklayacağım' diyen Trump süre verdi Haber
Korona aşısıyla ilgili "Başarımızı açıklayacağım" diyen Trump süre verdi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Vladimir Putin İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Tom Hanks Demet Akalın Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Okan Buruk Bülent Uygun Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 20:44:54. #1.14#
title