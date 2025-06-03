Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, ortaklarının sığınmacı göçünü durdurma konusundaki görüşlerini benimsemediği gerekçesiyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini duyurdu. Wilders'ın kararıyla birlikte Hollanda'da hükümet düşerken, ülkede erken seçim yapılması bekleniyor. Hollanda'da hükümet düştü mü? Hollanda'da ne oluyor?

HOLLANDA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ MÜ?

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, ortaklarının sığınmacı göçünü durdurma konusundaki görüşlerini benimsemediği gerekçesiyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini duyurdu. Wilders'ın kararıyla birlikte Hollanda'da hükümet düşerken, ülkede erken seçim yapılması bekleniyor.

Wilders'in açıklamasına göre, partisi Özgürlük Partisi (PVV) iktidardaki koalisyondan ayrılacak. Bu ise hükümetin dağılması anlamına geliyor. Wilders, konuya ilişkin açıklamasında, koalisyon ortaklarının sığınmacı göçünü durdurma konusundaki görüşlerini benimsemediğini belirtti. Wilders, geçen hafta bu konu hakkında "derhal destek" talebinde bulunmuştu.

"İLTİCA PLANLARIMIZIN ALTINDA HİÇBİR İMZA YOK"

Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM YOLDA

Wilders, Başbakan Dick Scoof'a partisine mensup tüm bakanların hükümetten ayrılacağını söylediğini bildirdi. AFP haber ajansı, bunun Hollanda'da erken seçimlerin yapılmasını olası hale getirdiği değerlendirmesini paylaştı.