İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları karşıtı protestolar hız kesmezken, iç savaş korkusu iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Başkent Amsterdam başta olmak üzere birçok şehirde başlayan protestolar kontrol edilemez düzeye gelirken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda köprünün havaya uçurulduğu iddia edildi.

Koronavirüs salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda'da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Kısıtlama karşıtı protestolar Lahey kentine de sıçramıştı. Göstericiler, polis motosikletini ateşe verirken, polisle çatışmıştı.

EN AZ 30 GÖZALTI VAR

Amsterdam ve Eindhoven'daki protestolarda ise polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmiş, çıkan olaylarda en az 30 kişi gözaltına alınmıştı. Göstericiler, Eindhoven'da 1 polis aracını ateşe vermişti. Gösterilere, göçmen karşıtı olarak bilinen PEGIDA grubunun destekçilerinin de katıldığı öne sürülmüştü.

9 ŞUBAT'A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Hollanda'da geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor. Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hollanda'da geçtiğimiz hafta yapılan kısıtlama karşıtı protestolar da ise 143 kişi gözaltına alınmıştı.

"BU YOL İÇ SAVAŞA GİDER"

Eylemler ülkenin birçok kentine yayılırken, Eindhoven Belediye Başkanı John Joritsma "Korkarım böyle devam ederse, bu yol iç savaşa gider" dedi.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN PATLAMA GÖRÜNTÜSÜ

Birçok şehirde çıkan protestolar kontrol edilemez düzeye gelirken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda köprünün havaya uçurulduğu öne sürüldü. Koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek amacı ile sokağa dökülen insanların protestoları sırasında kaydedildiği iddia edilen patlama görüntüsü sosyal medyayı da karıştırdı.