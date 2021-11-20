Hollanda'da Covid-19 protestosu çatışmaya dönüştü: 7 yaralı, 20 gözaltı - Haberler
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Hollanda'da Covid-19 protestosu çatışmaya dönüştü: 7 yaralı, 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hollanda'nın Rotterdam kentinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere karşı sokağa çıkan yüzlerce protestocu, poliste çatıştı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere karşı sokağa çıkan yüzlerce protestocu, poliste çatıştı. Sokakların savaş alanına döndüğü kentte polis ateş açarken, 7 kişi yaralandı, 20 kişi de gözaltına alındı. Kent genelinde acil durum ilan edildi.

Korona virüs salgınında vaka sayılarının artış göstermeye devam ettiği Avrupa ülkelerinde önlemler sertleştiriliyor. Üç haftalık kısmi kapanma kararının alındığı Hollanda'da Covid-19 tedbirleri halkı sokağa döktü. Rotterdam kentinde yüzlerce gösterici kısıtlamalara tepki göstererek hükümeti protesto etti. Ancak gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Polise taş ve havai fişek fırlatan protestocular, polis arabalarını da ateşe verdi. Kentin ana alışveriş caddesinde çevik kuvvet polisi, protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullanırken, ateş açtı. Polis Sözcüsü Patricia Wessels, "Biz uyarı ateşi açtık ve durum hayati tehlike arz ettiği için doğrudan ateş edildi" dedi. Çıkan olaylarda toplam 7 kişi yaralanırken, en az 20 kişi gözaltına alındı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Şiddet olayları nedeniyle Rotterdam genelinde acil durum ilan edildi. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb düzenlediği basın toplantısında, "Polis, silah kullanmak ve hatta doğrudan ateş etmek zorunda kaldı" dedi.

17.5 milyon nüfuslu Hollanda'da korona virüs salgınında toplam 2 milyon 399 bin 849 vaka tespit edilirken, 18 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da Covid-19 protestosu çatışmaya dönüştü: 7 yaralı, 20 gözaltı

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