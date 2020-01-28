Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı

28.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:01

Hollanda'da 30 adet cep telefonunu giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yankesicilikten tutuklandı.



Yetkililer 34 yaşında olduğu belirtilen Romanya uyruklu kişinin Amsterdam'da bir mekanda düzenlenen konser sırasında yankesicilik yaparken yakalandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle