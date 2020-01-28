Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı
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Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı

Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi Amsterdam'da bir konserde yakayı ele verdi. Yankesicinin bu yöntemle yakalanmadan önce binlerce cep telefonu çaldığı tahmin ediliyor.

28.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:01
Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı

'da 30 adet cep telefonunu giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yankesicilikten tutuklandı.


Yetkililer 34 yaşında olduğu belirtilen Romanya uyruklu kişinin 'da bir mekanda düzenlenen konser sırasında yankesicilik yaparken yakalandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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