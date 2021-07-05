AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı
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AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı

Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Genel görüntüler Saldırılara ilişkin detaylar Ayasofya Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık'ın açıklamaları Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı AMSTERDAM - Hollanda'da Milli Görüş Federasyonuna bağlı Amsterdam Ayasofya Camisi'nin camlarının dün gece bira şişesiyle...

Genel görüntüler

Saldırılara ilişkin detaylar

Ayasofya Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık'ın açıklamaları Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı

AMSTERDAM - Hollanda'da Milli Görüş Federasyonuna bağlı Amsterdam Ayasofya Camisi'nin camlarının dün gece bira şişesiyle kırıldığı bildirildi.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, hem cami yönetiminin hem de cemaatin caminin güvenliğinden endişe ettikleri kaydedildi.

Ülkede artan nefret söylemleri ve ırkçı saldırılara dikkat çekilen açıklamada, geçen yıldan bu yana caminin ikinci kez saldırıya uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden ve ülke yönetiminden, bu tür ırkçı saldırılara karşı ayrım yapmadan karşı çıkmaları ve gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapıldı.

Ayasofya Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece caminin camlarının bira şişesiyle kırıldığını söyledi.

Cırık, "Emniyet güçleri ve politikacılardan bu tür saldırılara karşı caydırıcı önlemler almalarını bekliyoruz." dedi.

Kamera görüntülerini polisle paylaştıklarını belirten Cırık, saldırganın bir an önce yakalanması durumunda cemaat olarak kendilerini güvende hissedeceklerini dile getirdi.

Daha önce Federasyona bağlı diğer camilere de benzer saldırılar olduğunu belirten Cırık, kalıcı çözüme politikacıların ve güvenlik birimlerinin alacakları tedbirlerle ulaşılabileceğini kaydetti.???????

Amsterdam Ayasofya Camisi Aralık 2020'de de saldırıya uğramıştı.

AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı
AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı
AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı
AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı
AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı
AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı
AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı
AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı
AMSTERDAM - Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Erdoğan: '(Salgın sürecindeki destekler) Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı.
Erdoğan: "(Salgın sürecindeki destekler) Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı.
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