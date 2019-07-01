Hollanda'da 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış hakim karşısında: Mahkemenizi tanımıyorum

Hollanda'da 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış hakim karşısında: Mahkemenizi tanımıyorum

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişiyi öldüren Türk asıllı Gökmen Tanış, cinayet davasının ön duruşmasında Hollanda kanunlarını reddederek mahkemenin yetkisini tanımadığını söyledi.

Hollanda'da 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış hakim karşısında: Mahkemenizi tanımıyorum

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişiyi öldüren Türk asıllı Gökmen Tanış, cinayet davasının ön duruşmasında Hollanda kanunlarını reddederek mahkemenin yetkisini tanımadığını söyledi.

Tanış verdiği kısa ifadede "Ben demokrat değilim. Sizi ve sizin mahkemenizi tanımıyorum." diyerek zaten suçunu itiraf ettiğini ve avukata gerek duymadığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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