Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle