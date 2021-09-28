Hollanda'da 16-24 yaş arasındaki çoğu kadın her beş gençten biri ev içi şiddet mağduru - Haberler
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BBC

Hollanda'da 16-24 yaş arasındaki çoğu kadın her beş gençten biri ev içi şiddet mağduru

BBC - Haberler | Dünya
Hollanda'da 16-24 yaş arasındaki çoğu kadın her beş gençten biri ev içi şiddet mağduru

Hollanda'da 16-24 yaş arasındaki her beş gençten birinin ev içi şiddet mağduru olduğu belirlendi.

Hollanda'da 16-24 yaş arasındaki her beş gençten birinin ev içi şiddet mağduru olduğu belirlendi. Mağdurların büyük bölümü kadınlar.

Hollanda İstatistik Kurumu ( Cbs ) ile Bilimsel Araştırma ve Belgeleme Merkezi (WODC), Mart 2019- Nisan 2020 döneminde yaşanan şiddet olaylarını araştırdı.

Buna göre, 16-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 12'sinde, ev içi şiddet yapısal hale gelmiş.

Yani bu gençler, aylık, haftalık ya da günlük olarak şiddet görüyor.

Gençlere yönelik şiddet olayları çoğunlukla vurma, tekmeleme, fiziksel acı ile tehditten oluşuyor.

'Zorlayıcı kontrol'

Araştırmaya göre, Hollandalı gençler "zorlayıcı kontrol" ile de sıkça karşılaşıyor.

Gençlerin yüzde 10'u, aile içindeki bir kişinin sürekli olarak diğerine hükmettiği ve kontrol ettiği bu ev içi şiddet yöntemini yaşıyor.

Aile içindeki birini küçümsemekten, küçük düşürmeye ve arkadaşlarıyla temasını yasaklamaya kadar varan bu şiddet biçiminin mağdurları da çoğunlukla genç kadınlardan oluşuyor.

Hollanda İstatistik Kurumu'na göre, tüm ev içi şiddet olaylarında, mağdur kadınlarını oranı erkeklerden daha fazla.

Özellikle eski bir eş ya da arkadaş tarafından takip edilme ve ev içi ortamda cinsel şiddet, genç kadınların en fazla mağdur olduğu sorunlar arasında.

Yalnız yaşayan gençler arasında cinsel şiddete maruz kalma oranı, aileleriyle birlikte yaşayan gençlere göre üç kat daha yüksek.

Ev içi şiddet olaylarının kaynağında ise genellikle erkekler var.

Erkekler arasında şiddet uygulama olasılığı, kadınlara göre daha fazla.

Hollanda'da ilk kez gerçekleştirilen bu araştırma, 2022 ve 2024 yıllarında da tekrarlanacak.

BBC
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