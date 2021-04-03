Hollanda, AstraZeneca aşısını 60 yaş altına uygulamama kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda, AstraZeneca aşısını 60 yaş altına uygulamama kararı aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Hollanda, AstraZeneca aşısını 60 yaş altına uygulamama kararı aldı

Hollanda Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada, önlem olarak 60 yaşın altındaki kişiler için Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada, önlem olarak 60 yaşın altındaki kişiler için Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, dün öğleden sonra yaptığı yazılı açıklamada, ilaç yan etkileri konusunda uzman bağımsız danışma organı Lareb'in hazırladığı yeni bir rapor üzerinde hareket ettiğini duyurdu. Lareb tarafından hazırlanan raporun, AstraZeneca aşısı olduktan sonra kan pıhtılaşması yaşayan 25 ila 65 yaşları arasındaki beş kadınla ilgili olduğu açıklandı.

YAN ETKİLER 60 YAŞ ALTINDA GÖRÜLDÜİhtiyati tedbirin, AstraZeneca ile aşılaması planlanan 60 yaş ve üzeri kişileri kapsamadığı çünkü olası yan etkilerin çoğunlukla 60 yaşın altında görüldüğü belirtildi. Sağlık Bakanı Huoa de Jonge, "Aşıların güvenliği konusunda hiçbir şüphe olamaz. Hollanda raporlarının da düzgün bir şekilde araştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tedbir konusunda hata yapmamalıyız, bu yüzden önlem olarak şimdi duraklat düğmesine basmak akıllıca olacaktır. Ancak yalnızca 60 yaşın altındaki kişiler için" dedi.

Bakanlık, Hollandalı doktorlara, bir sonraki duyuruya kadar 60 yaşın altındaki tüm aşı randevularının iptal edilmesi tavsiye edildi. Hollanda'da ülke çapında uygulanan yaklaşık 2 milyon 300 bin doz aşıdan, yaklaşık 400 binin AstraZeneca aşısı olduğu ifade edildi.


Hollanda, AstraZeneca aşısını 60 yaş altına uygulamama kararı aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Caner Erkin Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Kuyucak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hollanda, AstraZeneca aşısını 60 yaş altına uygulamama kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 15:28:43. #1.14#
title