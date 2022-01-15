Hokkabaz nerede çekildi? Hokkabaz filmi oyuncuları kim? Hokkabaz filmi konusu, oyuncuları ve Hokkabaz özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hokkabaz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hokkabaz konusu, özeti ve Hokkabaz oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hokkabaz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hokkabaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hokkabaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Hokkabaz konusu nedir, Hokkabaz oyuncuları kimler ve Hokkabaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İskender (Cem Yılmaz) hokkabazdır. Yani aslında sihirbazdır. Ama onun ve çocukluk arkadaşı Maradona'nın (Tuna Orhan) dışında herkes onun hokkabaz olduğunu düşünmektedir. İstanbul'dan hızla kaçmak zorunda kalan ikili, turne programına Sait'i de (Mazhar Alanson) dahil ederek, büyük risk alırlar. Baba Sait, İskender'i takdir etmeyi uzun yıllar evvel bırakmıştır. Turne üçlüyü kaynaştırırken, aynı zamanda görkemli bir dağılmaya sebep olur.

NEREDE ÇEKİLDİ?

İskender (Cem Yılmaz) hokkabazdır. Yani aslında sihirbazdır. Ama onun ve çocukluk arkadaşı Maradona'nın (Tuna Orhan) dışında herkes onun hokkabaz olduğunu düşünmektedir. İstanbul'dan hızla kaçmak zorunda kalan ikili, turne programına Sait'i de (Mazhar Alanson) dahil ederek, büyük risk alırlar. Baba Sait, İskender'i takdir etmeyi uzun yıllar evvel bırakmıştır. Turne üçlüyü kaynaştırırken, aynı zamanda görkemli bir dağılmaya sebep olur.

Çekim Bilgileri

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini Ali Taner Baltacı ile paylaştığı "HOKKABAZ", İstanbul ve Çanakkale'de 7 haftada çekildi.

Filmin kapalı mekan çekimleri platoda gerçekleştirilirken, Şişli, Altunizade, Bahçeşehir, Kapalıçarşı, Salacak ve Sirkeci de çeşitli sahnelerde mekan olarak kullanıldı. İstanbul çekimlerinin ardından, ekip Eceabat, Gelibolu, Küçükanafartalar, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Şehitler Abidesi ve Tarihi Milli Park 'da çekimlerini sürdürdü.

Filmin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak, sanat yönetmenliğini Yaşar Kartoğlu üstlenirken, müzikleri Ozan Çolakoğlu hazırladı. Filmin afişini ise Emrah Yücel tasarladı.

Yönetmen: Cem Yılmaz, Ali Taner Baltacı Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Tuna Orhan, Özlem Tekin, Tuncer Salman Tür: Komedi Yapım Yılı: 2006 (122 dk) Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2006 Cuma Senaryo: Cem Yılmaz

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