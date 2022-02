Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi İddiası Eylül Ayını Gösteriyor

Hogwarts Legacy çıkış tarihi resmi olarak açıklanmadı. Fakat heyecanla beklenen Harry Potter oyunun eylül ayında çıkış yapacağına dair iddialar öne sürüldü.

Heyecanla beklenen Hogwarts Legacy uzun yıllar sonra oyuncuları Harry Potter evrenine davet edecek. Aksiyon RPG türündeki oyunun geliştirici koltuğunda ise Avalanche Software yer alıyor. Yayıncı firma Warner Bros. geçtiğimiz yıl oyunun çıkış tarihinde ertelemeye gitmiş ve 2022 yılında oyunun piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan iddialar ise Hogwarts Legacy çıkış tarihi için eylül ayını işaret ediyor.

Oyunun yapım sürecini konu alan bir kitabın eylül ayında çıkış yapacağı ortaya çıktı. The Art and Making of Hogwarts Legacy adındaki kitap 6 Eylül 2022 tarihinde yayına girecek. Oyunun duyuru fragmanı da 2020 Eylül'de yayımlanmış ve milyonlarca kez izlenmişti. Henüz Warner Bros. tarafından resmi bir açıklama gelmese de öne sürülen iddiaların gerçekçi olduklarını söyleyebiliriz.

Diğer taraftan geçtiğimiz haftaya ortaya çıkan bir iddia da kitabın yayın tarihiyle paralellik taşıyor. İnternetin çeşitli köşelerinde yeni Harry Potter oyunu için 2022'nin son çeyreğinde çıkış yapacağı belirtildi. Sızıntıların arkasındaki kullanıcılar ise oyunun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows için önümüzdeki eylül ayında çıkacağını öne sürdü. Oyunun yapım sürecini konu alan kitabın eylül ayında çıkış yapacağı göz önünde bulundurulduğunda bu iddiaların gerçek olma ihtimali artıyor. Warner Bros. ise henüz hiçbir iddiayı yalanlamasa da firmaya yakın kaynaklar oyunun geliştirme sürecinde problemler yaşandığını açıklamıştı.

Hogwarts Legacy oyuncuları büyücülük dünyasına ve ünlü büyü akademisi Hogwarts'a götürecek. Oyuncuların antik bir büyüyü kontrol edebildiği oyunda hem okulun hem de büyücülük dünyasının kaderi oyuncunun elinde olacak. Merakla beklenen oyunun duyuru videosunu yukarıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

