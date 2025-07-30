Hodi Gürkan kimdir, nerelidir? Hodi Gürkan kaç yaşında, neden öldü?

Hodi Gürkan kimdir, nerelidir? Hodi Gürkan kaç yaşında, neden öldü?
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Binekli Mahallesi'nde ikamet eden Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan, dün yaşamını yitirdi. Hodi Gürkan kimdir, nerelidir? Hodi Gürkan kaç yaşında, neden öldü?

Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, tam 131 yaşındaydı. Hayatı boyunca 7 çocuk dünyaya getiren Gürkan'ın, 110 torunu ve sayısını belirlemenin güç olduğu kadar çok torununun torunu bulunuyordu. Hodi Gürkan kaç yaşında, neden öldü? Hodi Gürkan kimdir, nerelidir?

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI KADINI HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Binekli Mahallesi'nde ikamet eden Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan, dün yaşamını yitirdi.

131 YILLIK ÖMÜR

Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, tam 131 yaşındaydı. Hayatı boyunca 7 çocuk dünyaya getiren Gürkan'ın, 110 torunu ve sayısını belirlemenin güç olduğu kadar çok torununun torunu bulunuyordu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uzun ömrüyle dikkat çeken Hodi Gürkan'ın cenazesi, doğup büyüdüğü Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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