Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Hizmet ve İrtibat Binasını TOKİ İnşa Edecek

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin hizmet ve irtibat binasının TOKİ tarafından inşa edileceğini açıkladı. İnşa edilecek hizmet ve irtibat binası için TOKİ ile Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında protokol imzalandı. İmza töreninde TOKİ Başkanı Turan ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız yer aldı.

Turan, Ankara Gölbaşı'nda toplam 9 bin 940 metrekare olan hizmet ve irtibat binası inşa edeceklerini söyledi. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası özerk statüye sahip ortak devlet üniversitesi olduğunu söyleyen Turan, "Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde, bugün 10 fakülte ve 1 yüksekokulda 12 binden fazla öğrenci öğrenim görmekte ve 900'ü aşkın akademik personel görev yapmakta. Kurulduğu günden bu yana Türk Dili konuşan Devlet ve Topluklara mensup öğrencilere bir çatı altında eğitim veren Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin hizmetlerinin daha iyi şartlar altında yürütülmesi için modern ve geleneksel mimarinin sentezlendiği yeni bir hizmet binası inşa edeceğiz" dedi.

İnşa edilecek hizmet ve irtibat binası için proje çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Ergün Turan, "Yeni hizmet binasında, konferans salonu, kütüphane, öğrenci işleri ofisi, mali işler müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü ve akademik personelin odaları yer alacaktır" diye konuştu.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Türkiye ve Kazakistan'ın yükseköğretim alanındaki başarılarını ve kazanımlarını birleştirdiğine vurgu yapan Turan, "Üniversite yıllardır iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel işbirliğine katkı sağlıyor. Türk Devlet ve Toplulukları arasındaki dostluk ve dayanışmanın gelişmesine yeni fırsatlar sunuyor. Bizde idare olarak inşa edeceğimiz yeni hizmet binası ile bu birikime destek olacağız" ifadelerini kullandı.

TOKİ'DEN EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI

Ergün Turan ayrıca, TOKİ'nin nitelikli sosyal konut üretimi başta olmak üzere; eğitim, sağlık, spor, güvenlik, ticari ve dini yapı ile gecekondu dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Genç nesillere, kaliteli eğitim imkanı sunmak için büyük bir çaba verdiklerini belirten TOKİ Başkanı Turan, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile üniversitelerimizin önemli bir paydaşı olarak hizmet sunuyoruz. Konut üretimlerimizle eş zamanlı olarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet yapılarına dair üretimlerde, eğitim kurumlarımıza özel önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve üniversite gençlerimizin öğrenim gördüğü bilgi yuvalarını, son teknoloji üretim teknik ve malzemeler ile hayata geçiriyoruz. İdare olarak bugüne kadar 19 üniversite binasını inşa ettik. Ayrıca, 23 bin 268 derslikli bin 52 okul, 71 bin 873 kapasiteli 188 öğrenci yurdu ve 42 kütüphane inşa ettik" dedi.

- İstanbul