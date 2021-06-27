Hobi olarak başladığı takı tasarımını, üniversitede el sanatları eğitimi de görüp gelir kapısına dönüştürdü
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Hobi olarak başladığı takı tasarımını, üniversitede el sanatları eğitimi de görüp gelir kapısına dönüştürdü

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de hobi olarak başladığı takı tasarım işini, ürünleri sosyal medyada ilgi görünce büyüterek açtığı atölyede sürdüren Şengül Keser, aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Düzce'de hobi olarak başladığı takı tasarım işini, ürünleri sosyal medyada ilgi görünce büyüterek açtığı atölyede sürdüren Şengül Keser, aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Evli ve iki çocuk annesi ev hanımı Şengül Keser (45), evde oturmaktan sıkılınca 5 yıl önce Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde takı tasarım kursuna gitti.

Burada 4 yıl eğitim alan Keser, evinde tasarladığı takıları sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Ürünleri kısa sürede büyük ilgi görünce işlerini büyütmeye karar veren Keser, bu sırada Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü de bitirdi.

Geçen yıl mezun olmasının ardından takı üretim ve tadilat işlerinin yapıldığı atölye kuran Keser, tasarladığı birçok takı çeşidini kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Keser, AA muhabirine, önce takı tasarım kursuna gittiğini, daha sonra kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik sürecini tamamladığını anlattı.

Tasarım işine önce evde devam ettiğini belirten Keser, "Atölye ortamı gerekmeyen takılar yaptım. Daha sonra elimde ürünler çoğalmaya başladı. Sosyal medya hesabı açtım, oradan satışlarım başladı. İşlerim açıldıkça daha büyük düşünmeye başladım. Genelde bu gibi atölyeler İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde oluyor. Ben Kapalı Çarşı ortamını Düzce'ye taşımak istedim." diye konuştu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den yoğun sipariş aldığını ifade eden Keser, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzce Üniversitesinde bitirdiğim bölüm tasarım alanında bana katkı sağladı. Daha sonra atölye açmaya karar verdim. Burada sıfırdan takı üretimi, onun haricinde tadilat, tamirat tarzında üretim yapıyoruz. Burası bir imalat atölyesi. Düzce ve dışından taleplerimiz oluyor, onları yapıyoruz. Evde boş oturmak yerine, iş atölye açmaya kadar geldi."

Keser, atölye açma sürecinde kendisine en büyük desteği veren eşine ve kurs eğitmenine teşekkür etti.

Hobi olarak başladığı takı tasarımını, üniversitede el sanatları eğitimi de görüp gelir kapısına dönüştürdü
Hobi olarak başladığı takı tasarımını, üniversitede el sanatları eğitimi de görüp gelir kapısına dönüştürdü
Hobi olarak başladığı takı tasarımını, üniversitede el sanatları eğitimi de görüp gelir kapısına dönüştürdü
Hobi olarak başladığı takı tasarımını, üniversitede el sanatları eğitimi de görüp gelir kapısına dönüştürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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