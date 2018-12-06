AK Parti tarafından yeniden Kırşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Yaşar Bahçeci, proje ve hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Kırşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçeci, adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına layık gördüğü bu kutsal görevle bir kez daha milletin rızasını almak, hizmetlerine kaldığı yerden devam etmek için yola çıktıklarını vurgulayan Bahçeci, "Bundan önce olduğu gibi bu güzel, bu aziz Kırşehir'imize hizmet etmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah'ım mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

2009 yılında Kırşehir'de başlattıkları AK belediyecilik hizmetlerine 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından artırarak devam edeceklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıldır Kırşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Görev süremiz boyunca şehrimiz için her zaman aşkla, heyecanla ve gururla çalıştık. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile yeniden aday gösterildim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ekibimizle gece gündüz demeden çalışarak her seçim döneminde elde ettiğimiz başarı çıtamızı daha üst seviyelere çıkaracağız. Bunu başarmak bizlerin elinde. Başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum. Hizmetlerimiz artarak devam edecek."