Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nden AA'ya ziyaret

09.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:36

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çelik ziyarette, AA Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'e yeni görevinde başarılar dileyerek, sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbulatel de AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında Çelik'i bilgilendirdi.

Kaynak: AA