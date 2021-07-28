Hizmet-İş İstanbul 2 No'lu İETT Şube Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş İstanbul 2 No'lu İETT Şube Başkanlığı'na Abdullah Kaya seçildi.

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş İstanbul 2 No'lu İETT Şube Başkanlığı'na Abdullah Kaya seçildi.

Hizmet-İş İstanbul 2 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Genel Kurul'a Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıları Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin ile şube başkanları ve delegeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın mesajı okundu. Arslan, mesajında adaylara başarı diledi.

Genel Başkan Yardımcısı Özdemir konuşmasında, 25 yılı aşkın süredir işçilerin hak ve adalet mücadelesine destek verdiklerini belirterek, "Bu direnişiniz bize güç verdi. Ben de yıllarca bu sürecin içinde yer aldım. Türkiye'de örgütlenmeyen bir kişi kalmayana kadar çalışmalara devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olmayı bu şekilde başardık. Hak için, adalet için, yerli ve milli bir teşkilat misyonuyla çalışmalara aralıksız devam edeceğiz." diye konuştu.

"Emeğin ve alın terinin yanında olan hiçbir yönetimle sorunumuz yok"

Genel Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Hüseyin Öz, Hak-İş Hizmet-İş'e karşı farklı alanlardan tehdit ve baskılar geldiğini, işçilerin sendikadan ayrılması için uğraşıldığını anlattı.

Sendikalıların hem masada hem sahada bu tehditlere cevap verdiğini dile getiren Öz, şunları söyledi:

"Tekrar İstanbul sınırları içinde İBB içinde, İSPARK'ta, İSFALT'ta bir kez daha yetki çoğunluğunu aldık. Sahada kazandığımız bir hakkı masada, masada kazandığımız bir hakkı sahada bırakmadık. İBB ya başka bir yönetimle, haktan yana olan hiçbir yönetimle sorunumuz yok. Fakat birilerinin hakla emekle sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz olacak. Emeğin ve alın terinin yanında olan hiçbir yönetimle sorunumuz yok."

Konuşmaların ardından yapılan Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş İstanbul 2 No'lu İETT Şube Başkanlığı için Abdullah Kaya ve Emre Ayhan yarıştı. Seçimde Kaya 66, Ayhan 15 delegenin oyunu aldı.

Abdullah Kaya, görevi İstanbul 2 No'lu İETT Şube Başkanı Ahmet Günçe'den devralarak yeni şube başkanı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara