Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi

Hayatın koşuşturması, zamanı etkin kullanamama gibi durumlar beslenme için ayrılan süreyi de etkiledi. Hızlı yemek yeme alışkanlığı da beraberinde sağlık sorunlarını getirdi. Son yapılan bir araştırmaya göre hızlı yemek yemenin zararlarına 2 yeni madde daha eklendi.