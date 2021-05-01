Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi
Hayatın koşuşturması, zamanı etkin kullanamama gibi durumlar beslenme için ayrılan süreyi de etkiledi. Hızlı yemek yeme alışkanlığı da beraberinde sağlık sorunlarını getirdi. Son yapılan bir araştırmaya göre hızlı yemek yemenin zararlarına 2 yeni madde daha eklendi.
Japonya'da yapılan araştırmada hızlı yemek yemenin bel genişliğini artırdığı ve metabolik sendroma zemin hazırladığı saptandı. Peki metabolik sendrom ne demek, işte yanıtı...