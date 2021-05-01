Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Hayatın koşuşturması, zamanı etkin kullanamama gibi durumlar beslenme için ayrılan süreyi de etkiledi. Hızlı yemek yeme alışkanlığı da beraberinde sağlık sorunlarını getirdi. Son yapılan bir araştırmaya göre hızlı yemek yemenin zararlarına 2 yeni madde daha eklendi.

Japonya'da yapılan araştırmada hızlı yemek yemenin bel genişliğini artırdığı ve metabolik sendroma zemin hazırladığı saptandı. Peki metabolik sendrom ne demek, işte yanıtı...

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 17:03:09. #1.14#

title