Hızlı ve Öfkeli'nin 9. Filminin Oyuncu Kadrosuna 'Tanıdık' İsimler Eklendi

Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızlarından ve yapımcılarından olan Vin Diesel, serinin spin-off filmi Hobbs & Shaw'da bulunmayacak ama ünlü aktör, seriye 9. filmle birlikte geri dönüş yapacak. Şu sıralar çekimleri gerçekleştirilen dokuzuncu filmde ayrıca ekibe iki isim daha katılacak.

Vin Diesel, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda serinin 9. filmiyle birlikte Charlize Theron ve Helen Mirren'ın 2017'de çıkan Fate of the Furious filmindeki rollerine yeniden dönüş yapacaklarını açıkladı. Charlize Theron, siber suçlu Cipher'ı canlandırırken Helen Mirren ise Jason Statham'ın karakteri Deckard Shaw'un annesi olan Magdelene Shaw'a hayat verecek. Mirren, ayrıca Hobbs & Shaw'da da seyircilerin karşısına çıkacak. Bu isimlere ek olarak Vin Diesel, John Cena'nın da filmde yer alacağını açıkladı.

Serinin 9. filmi, 22 Mayıs 2020'de vizyona girecek ve film, daha önce serinin 4 filminde görev almış olan Justin Lin tarafından yönetilecek. Filmin oyuncuları arasında Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson ve Ludacris de yer alacak.

Filmde yer alan isimlerin yanı sıra 2012'den bu yana serinin her filminde görülen Dwayne Johnson, bu filmde bulunmayacak. Johnson, Ocak ayında verdiği bir röportajda 9. filmde yer almayacağını ve 10. film konusunda da emin olmadığını söylemişti. Johnson ve Diesel'in, Fate of the Furious'ın çekimleri sırasında arası açılmış ve bu filmde de beraber herhangi bir sahne çekmemişlerdi. Serinin spin-off filmi Hobbs & Shaw'un da 2 Ağustos'ta vizyona gireceğini belirterek sizi bu filmin fragmanıyla baş başa bırakalım.