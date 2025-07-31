Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Aksiyonun temposunu hiç düşürmeyen Hobbs ve Shaw, televizyon yayınlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Filmi izlemeye hazırlananlar için en çok araştırılan soruların başında "Filmin konusu nedir?", "Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?" ve "Hobbs ve Shaw'un genel hikâyesi nasıl ilerliyor?" gibi başlıklar geliyor. İşte tüm yönleriyle film hakkında bilmeniz gerekenler...

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deckard Shaw, daha önce Luke Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapiste olan bir kaçaktır. Ancak bu iki zıt karakter, insanlığı tehdit eden tehlikeli bir biyolojik silahı durdurmak üzere zoraki bir iş birliğine giderler. Tehdit, genetik olarak güçlendirilmiş ve durdurulması neredeyse imkânsız olan Brixton Lore adlı bir düşmandır. Hobbs ve Shaw, her ne kadar birbirlerine güvenmeseler de bu görevi birlikte yürütmek zorundadır. Zamanla aralarında, mücadele sırasında gelişen karşılıklı bir saygı oluşur. Dünya üzerindeki yaşamı kökten değiştirebilecek bu tehdit karşısında, kişisel çatışmalarını bir kenara bırakmaları gerekir.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Jason Statham – Deckard Shaw

Idris Elba – Brixton Lore

Vanessa Kirby – Hattie Shaw

Helen Mirren – Magdalene Shaw

Eiza González – Margarita

Roman Reigns – Mateo Hobbs