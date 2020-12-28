Hızlı ve Ateşli filmi konusu nedir? Hızlı ve Ateşli oyuncuları ve Hızlı ve Ateşli özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Ateşli filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hızlı ve Ateşli konusu, özeti ve Hızlı ve Ateşli oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hızlı ve Ateşli filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı ve Ateşli filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı ve Ateşli filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Ateşli konusu nedir, Hızlı ve Ateşli oyuncuları kimler ve Hızlı ve Ateşliözeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ATEŞLİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konu: Jack (Michael DeVorzon) sayısız Nascar Şampiyonluğu olan eski bir otomobil yarışı sürücüsüdür ancak artık kendisini emekliye ayırmış ve bir hurdalıkta en sevdiği arabasının bakımıyla ilgilenmektedir. Kardeşi Nelson (Jack Pearson) ise kumar bağımlılığından bir türlü kurtulamaz ve son oynadığı oyunda büyük kartellerle işbirliği içinde olan mafya patronu Mick'e (Nate Walker) karşı büyük miktarda para kaybeder. Mick'in, Nelson'dan istediği aslında para değildir. Yeni düzenlediği bir sokak yarışına kardeşi Jack'in de katılmasını ister ve onu borcu karşılığında kardeşini ikna etmeye zorlar. Jack önce karşı çıksa da kardeşinin hayatını kurtarmak için yarışa katılmak zorunda kalır. Meksika'dan, ABD Los Angeles'a kadar olan bu yarışta üç kontrol noktası dışında hiçbir kural yoktur ve yarışçıların LA'e nasıl ulaştıkları önemli değildir. Ayrıca Mick'in yarıştan çok daha büyük hedefleri vardır ve bu hedeflere ulaşmak için gözünü kırpmadan cinayet bile işleyebilir.

HIZLI VE ATEŞLİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orjinal adı: Fast and fierce: Death race

Yönetmen: Jared Cohn

Yapım Yılı: 2020

Türü: Aksiyon

Oyuncular: Michael DeVorzon, Paulina Nguyen, Veronika Issa