Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
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Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Yaşam

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen seçim öncesinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Yelek, burada yaptığı konuşmada, köylerin sorunlarını yerelde çözmek ve köylere daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içinde çalışacaklarını belirtti.

Birlik encümenliğine, İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Okur ve Mehmet Şirin Korkmaz, muhtarlardan ise Baran Hasan Hizanlı ve Bedirhan Uğuş seçildi.

Yelek, seçilen üyelere yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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