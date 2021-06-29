Hizan Kaymakamı Yelek, aile ziyaretlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hizan Kaymakamı Yelek, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Hizan Kaymakamı Yelek, aile ziyaretlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, aileleri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, aileleri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.

Bu kapsamda Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Sehelnaz Özdemir'e misafir olan Yelek, aile fertleriyle bir araya geldi.

Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak aile ziyaretlerini aksatmamaya önem verdiklerini belirten Yelek, toplumu oluşturan ailelerin refah düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Devletin şefkatli kollarının her zaman onları sardığını hissettirmeye çalıştıklarını dile getiren Yelek, "Ailemize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Evlatlarıyla birlikte sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Mert Müldür Şenol Güneş Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hizan Kaymakamı Yelek, aile ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:15:49. #1.16#

title