Hizan'da Öğrencilerden Yardım

Hizan ilçesinde Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Hizan Toplum Sağlık Merkezi'nin de destek verdiği öğrenciler, aileleri çocuk gelişimi ve çocuk istismarı konularında da bilgilendirdi.

Okul müdürü Tahir Kaplan, yaklaşık 40 aileye yardımda bulunduklarını belirterek, "Proje kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri belirledik. Ailelere gıda yardımlarında bulunduk. Evde hasta olan bireylere doktorumuz sağlık taraması yaptı." dedi.

Öğrencilerden Nesibe Acar da "Projemizin amacı insanlara yardım etmek. Alanımız çocuk gelişimi olduğu için aileleri çocuklar hakkında bilgilendirdik." diye konuştu.