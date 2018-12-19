Hizan'da "Kültür ve Sanat Günleri" Etkinliği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde divan edebiyatı yazarı Hayati İnanç bir söyleşi düzenledi.

Hizan Kaymakamlığı ile belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında şair, hukukçu, avukat, eğitmen Hayati İnanç, öğrencilerle bir araya geldi. Hayati İnanç, özgeçmişinin okunmasının ardından kürsüye çıkarak, divan edebiyatından şiirler okuyarak sunumuna başladı. İnanç, dilimiz ve divan edebiyatının güzelliğini katılımcılara aktarırken, şahsi anılarını da paylaştı. İnanç; Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Baki gibi şairlerin divanlarından örnekler vererek; hayata, şiire ve aşka yaklaşımları hakkında bilgiler verdi.

Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Program sonunda Hamitoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz tarafından Hayati İnanç'a plaket verildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA