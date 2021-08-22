Hizan'da bu yıl 700 ton fındık rekoltesi bekleniyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde 5 bin 500 dekarda yetişen ve bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık, hasat edilmeye başlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 5 bin 500 dekarda yetişen ve bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık, hasat edilmeye başlandı.

İlçenin Nazar bölgesindeki 9 köyde yaşayan 350 aile Türkiye'nin tüm illerine pazarladıkları fındıklarla geçimlerini sağlıyor.

Hizan'ın Yaylacık köyünün Sarıbal mezrasında fındık hasadını inceleyen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere, Hizan'ın, Türkiye'de Karadeniz'den sonra fındığın yetiştiği nadir alanlardan biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir haftadır hasadına başlanılan fındıkta bu yılki rekoltenin 700 ton beklendiğini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Bu yıl fındık verimi oldukça güzel. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde fındığın taban fiyatını 27 lira olarak açıkladı. Bölgede 9 çeşit fındık bulunuyor. İklimi gereği kokusu, tadı, yağı ve aroması güzel çeşitler var. Piyasada inanılmaz derecede talep görmektedir. Bu bölgede üretilen fındıklarımız, Türkiye ortalamasının üstündedir. Bölgede üretilen fındıklar 30-32 lira civarında iç piyasada tüketilecektir. Elde edilen fındıkların 9 köyümüze yaklaşık 21 milyon lira katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Bu alanlarda erkek kadın yaklaşık 1200 kişi çalışmaktadır. Hasat yaklaşık 15 gün sonra sona erecektir."

Yaylacık Muhtarı Resul Bartu da köylülerin yaklaşık 10 gündür aileleriyle arazide fındık hasadı yaptığını belirterek, "Bu bölgedeki 350 hanenin geçim kaynağı fındıktır. Bölgede fındık hasadında çalışanların sayısı binin üzerindedir. Ortalama 700-750 ton civarında ürün bekliyoruz. Karadeniz fındığına göre, daha kaliteli bir türdür. Elde etiğimiz fındıkları Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt'e satıyoruz. Fındık hasadı bölgeye değer katıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur