"Hız Yolu Değil, Hayatı Kısaltır" Pankartı Bulunan Üst Geçide Çarpan Sürücü Öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkinde meydana gelen kazada, Mert Yılmaz idaresindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan yaya üst geçidin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tamamen hurdaya dönerken otomobil sürücüsü Mert Yılmaz, otomobilde sıkıştı. Yolcu olarak araçta bulunan 3 kişi ise ağır yaralandı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobile sıkışan sürücü Mert Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan ve yapılan incelemelerin ardından Mert Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA YERİNDE, 'HIZ YOLU DEĞİL HAYATI KISALTIR' PANKARTI ASILIYDI

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin hız kadranı 85 kilometreyi gösterirken, çarptığı üst geçitte ise "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" şeklindeki pankart asılıydı. Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.