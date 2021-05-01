Hız tutkunu Yağmur Sarıoğlu'nun yeni oyuncağı
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Hız tutkunu Yağmur Sarıoğlu'nun yeni oyuncağı

Hız tutkunu Yağmur Sarıoğlu'nun yeni oyuncağı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Adrenalin tutkunu Yağmur Sarıoğlu, yeni hız tutkunuyla Bebek'te objektiflere takıldı.

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, bu sevdasından vazgeçmiyor! Sarıoğlu, 890 bin euro değerindeki Lamborghini marka arabasının yanına Kawasaki Ninja 250R marka motosiklet ekledi.

Sarıoğlu'nun eşi Pilot Yağmur Sarıoğlu, ilk çocuğu Sarp'ı 2011 yılında dünyaya getirmişti. Adrenalin ve hızı çok seven üç çocuk annesi, önceki gün motosiklet üzerindeydi. Bebek'te bulunan gözlük mağazasından çıkan Yağmur Sarıoğlu trafiğin açılmasıyla evinin yolunu tuttu.

Bu arada daha önce lüks aracında yaptığı hızlarla ceza yiyen Sarıoğlu, yeni aldığı 2017 model Kawasaki Ninja 250R marka aracına yaklaşık 4 bin euro ödediği öğrenildi.

Evinin garajında servet yatan Sarıoğlu Ailesi'nde ayrıca 730 bin TL değerinde Mercedes GLS 350d marka cip, 600 bin TL değerinde BMW İ8 marka spor lüks elektrikli araba, 890 bin euro değerinde Lamborghini Aventador marka lüks araçlar bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin

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