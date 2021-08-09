Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da hız motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da hız motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Güzelyurt ilçe yolu Belisırma köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt'tan Aksaray istikametine seyreden Ekrem Güney (45) idaresindeki 35 TLY 75 plakalı Suzuki marka hız motosikleti, öğretmen olarak tayin olduğu Güzelyurt ilçesini gezdikten sonra Aksaray'a dönüş yapan Mehmet T. (46) yönetimindeki 06 ABZ 561 plakalı Renault marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet yol kenarına savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise levhaya çarptı. Motosikletin ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada motosiklet sürücüsü Ekrem Güney olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Fadime T. (45), çocukları Hasan Eray T. (8), Hatice Berfin T. (11) ve sürücünün kayınvalidesi Nurhan Ş. (67) yaralandı.

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nurhan Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hız motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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