Hiyerarşi ne demek? Hiyerarşi anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Hiyerarşi, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Hiyerarşi ne demek? Hiyerarşi anlamı ne? İşte, Hiyerarşi kelimesin anlamı!