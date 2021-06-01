Hiyerarşi ne demek? Hiyerarşi anlamı ne?
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Hiyerarşi ne demek? Hiyerarşi anlamı ne?

Hiyerarşi ne demek? Hiyerarşi anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Hiyerarşi, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Hiyerarşi ne demek? Hiyerarşi anlamı ne? İşte, Hiyerarşi kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hiyerarşi kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hiyerarşi anlamı ne? Hiyerarşi ne demek?

HİYERARŞİ NE DEMEK?

Hiyerarşi, oluşum açısından kelimesine dayanan, bir toplumdaki ya da kuruluştaki bireylerin belirli faktörlere bağlı olarak statü, görev, alt ve üst arası ilişkiler sınıflandıran ve bu sınıflara bağlı standartlar sunan yapı.

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