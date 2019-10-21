Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri alan Alman politikacıya polis koruması

Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri alan Alman politikacıya polis koruması

Hristiyan Demokrat Birliği Türingiya eyaleti lideri Mike Mohring, 27 Ekim'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi polis korumasına alındı.

21.10.2019 21:03
Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri alan Alman politikacıya polis koruması

Hristiyan Demokrat Birliği Türingiya eyaleti lideri Mike Mohring, 27 Ekim'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi polis korumasına alındı.


Alman Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nden Mohring'in yaklaşan eyalet seçimleri öncesi Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri aldığını açıklamasının ardından polis harekete geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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