Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri alan Alman politikacıya polis koruması
Hristiyan Demokrat Birliği Türingiya eyaleti lideri Mike Mohring, 27 Ekim'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi polis korumasına alındı.
Hristiyan Demokrat Birliği Türingiya eyaleti lideri Mike Mohring, 27 Ekim'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi polis korumasına alındı.
Alman Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nden Mohring'in yaklaşan eyalet seçimleri öncesi Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri aldığını açıklamasının ardından polis harekete geçti. Euronews.com'da Görüntüle