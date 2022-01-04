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Hisarcık'ta geçen yıl evlenen çift sayısı arttı

Hisarcık'ta geçen yıl evlenen çift sayısı arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2021 yılında bir önceki yıla oranla evlenen çift sayısında artış görüldüğü bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2021 yılında bir önceki yıla oranla evlenen çift sayısında artış görüldüğü bildirildi.

Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse yaptığı açıklamada, "Evlilik hayali kuran genç çiftlerin korkulu rüyası haline gelen altın fiyatlarında 2021 yılında rekor artışlara rağmen ilçe merkezinde belediyemizce 59 çiftin nikahı kıyıldı. 2020 yılında ise 47 çiftin nikahı kıyılmıştı" dedi. - KÜTAHYA

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