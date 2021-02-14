Hisarcık'ta eski muhtar koronavirüse yenildi
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Hisarcık'ta eski muhtar koronavirüse yenildi

14.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:31
Hisarcık'ta eski muhtar koronavirüse yenildi

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de eski mahalle muhtarı Ömer Yiğit (62), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de eski mahalle muhtarı Ömer Yiğit (62), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de eski mahalle muhtarı olan evli ve 3 çocuk babası Ömer Yiğit, yaklaşık 10 gün önce Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Ancak Yiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ömer Yiğit'in cenazesi Dereköy mezarlığında salgın tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY

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