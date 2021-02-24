Hisarcık'ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Hisarcık'ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü

24.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:39
Hisarcık'ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde Halil Özçelik'e ait 3 katlı binanın çatı katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan Mustafa Coşkun'un evinin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine gelen Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında her iki binanın çatı katında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hisarcık'ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü
Hisarcık'ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü
Hisarcık'ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü
Hisarcık'ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü
Hisarcık'ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY

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