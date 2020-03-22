Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki 5,3 büyüklüğünde deprem can aldı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, yerel saatle 06.23'te meydana gelen depremde en az 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinin hasar aldığı afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hırvatistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastanede tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenin 15 yaşında bir genç olduğu açıklandı. Başkent Zagreb'in merkez üssü olduğu deprem, yerel saatle 06.23'te oldu. Sarsıntı, başta Zagreb'deki tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinde hasara yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com