Hırvatistan'da 9. Türk Filmleri Haftası başladı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği 2019 yapımı Yedinci Koğuştaki Mucize filmiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Hırvat-Türk Dostluk Derneği (HTUP) ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 7 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Açılışına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz'ın katıldığı etkinlik 6 Kasım'a kadar devam edecek.

Korkmaz, uluslararası film festivallerinde birçok ödülle ayrılmış filmlerin izleyiciyle buluşacağını söyledi.

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